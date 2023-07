Luglio 14, 2023

Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “No, no. Nessuna candidatura”. Beppe Fioroni risponde così all’Adnkronos, a margine del convegno di ‘Tempi nuovi – Popolari riuniti’, organizzato oggi a Roma con Giorgio Merlo ed altri esponenti popolari, per mettere in cantiere un lavoro di ricomposizione dell’area che porti alla nascita di una lista per le prossime europee. “Non sarò candidato, voglio solo dare una mano. La politica mi ha dato tanto e adesso è il momento di restituire”.