Centro: Fioroni lavora a iniziativa a settembre per lista europee, ‘spero ci sia anche Calenda’**

Luglio 18, 2023

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – Un’iniziativa a metà settembre con gli amministratori locali e un seminario ai primi di ottobre. E poi entro novembre, si tirerà la linea per vedere chi sarà dentro al progetto della lista centrista per le europee a cui sta lavorando Beppe Fioroni con ‘Tempi nuovi – Popolari riuniti’. I contatti sono aperti con Italia Viva, la rete civica di Letizia Moratti, i riformisti del partito socialista, con Cateno De Luca di ‘Sud chiama Nord’, il mondo dell’associazionismo. “Io -dice l’ex-ministro all’Adnkronos- spero ci sarà anche Calenda”.

Calenda intanto si sta muovendo, ieri c’è stato l’ingresso di Alessio D’Amato. Sarà dei ‘vostri’ o no? “Io mi auguro ci possa essere anche Calenda quando avrà finito la sua campagna acquisti. Io non ho mai creduto nel calcio mercato. Per un ingresso rumoroso, si rischiano uscite silenziose e alla fine non si sa se la bilancia pende al positivo o al negativo”.

Fioroni, ha sentito Tajani al consiglio nazionale di Fi? Quali sono i rapporti con gli azzurri? “Intanto auguro a Tajani buon lavoro, una sfida non indifferente. Mi ha fatto piacere che una personalità con la storia di Tajani abbia reso onore, nel suo intervento, alla storia dei democratici cristiani, che abbia avvertito la necessità di farlo. E’ un bel programma di lavoro. Condividendo lo stesso approdo in Europa, il Ppe, ci rende più vicini di quanto lo sia con Salvini… E a Tajani dico che la Cdu non è solo Weber ma c’è una grande parte della Cdu che la pensa diversamente, che parla di centralità di un partito di ispirazione cattolica e che dice con chiarezza che, per rispetto a quella ispirazione cristiana, non si può governare con Marine Le Pen e l’Afd di cui fa parte anche Salvini”.

La road map verso le europee che tappe prevede? “A metà settembre ci sarà un’iniziativa con gli amministratori, quei tanti sindaci che sono stati eletti con liste civiche e che hanno avuto successo proprio perch hanno saputo dare agli elettori un’offerta politica diversa riempiendo quello spazio che è di chi non si riconosce né in Meloni né in Schlein. E’ quell’area, quella del non voto a cui guardiamo. L’area di chi non va a votare per mancanza di un’offerta politica in Italia e in Europa. Poi tra fine settembre e primi di ottobre faremo un seminario politico e culturale”.

Sempre convinto di non candidarsi? “Io sono solo un contadino nella vigna del Signore. La politica mi ha dato tanto e ora è il momento di restituire. La mia unica ambizione è riuscire a veder riunito quello che nel ’94 fu diviso tra chi andò a destra e chi a sinistra, far in modo che la presenza dei cattolici in politica non vada a scemare e non si disperda, ma sia baricentro nello schema politico e possa ritrovarsi in Europa. E lo si fa ora o mai più. Tirando a campare, spesso si finisce per tirare le cuoia”.