Centro: ‘Italia al centro’ di Toti, ‘noi distanti da Brugnaro’

Giugno 23, 2022

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – “In merito alle ricostruzioni che continuano a susseguirsi, precisiamo che il presidente Giovanni Toti e il partito da lui guidato, ‘Italia al Centro’, sono da tempo del tutto estranei a ‘Coraggio Italia’ di Luigi Brugnaro. Lo scioglimento del gruppo parlamentare alla Camera e le evoluzioni che si attendono per i prossimi giorni in Senato fanno venir meno anche l’ultima residua coabitazione tecnica tra i due soggetti, che hanno totale reciproca estraneità politica. Le scelte parlamentari e non solo delle prossime ore renderanno ancora più evidente tale circostanza e la distanza fra gli indirizzi politici dei due movimenti”. E’ quanto si legge in una nota di ‘Italia al Centro’, il partito guidato da Giovanni Toti.