Centro: Martusciello, ‘a Renzi diamo appuntamento a dopo risultati Europee

Roma, 20 ago. (Adnkronos) – “Come sempre a corto di argomentazioni, Matteo Renzi si avventura in improbabili previsioni elettorali prefigurando un futuro nefasto per Forza Italia. È evidente che lo sventurato Renzi abbia proiettato su di noi quello che sarà il suo destino elettorale. Forza italia, che riceve tantissime richieste da chi vuole scappare dal suo partito senza regole non è affatto interessata ad accogliere Renzi per le elezioni europee. A lui diamo appuntamento alle urne e vedremo poi chi, il 10 giugno 2024 esiste ancora e chi invece no”. Lo afferma Fulvio Martusciello, capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo.