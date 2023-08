Centro: Merlo (Popolari), ‘bene Renzi, decisivo il nostro ruolo’

Agosto 19, 2023

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Finalmente decolla il Centro e, soprattutto, ‘la politica di Centro’. È l’unico progetto politico, questo, in grado di mettere in discussione quel ‘bipolarismo selvaggio’ che da ormai troppo tempo caratterizza il sistema politico italiano. Un Centro che non può che essere popolare, plurale, riformista e di governo. Come ovvio, e persino quasi scontato, un progetto che non ha nulla a che vedere con il polo a cui pensa Calenda, cioè una sorta di Pri in miniatura alleato con ciò che resta dei radicali. Un progetto, invece, quello a cui pensa Matteo Renzi, che vede l’apporto di tutti quei movimenti e forze che perseguono l’obiettivo di ricostruire un vero Centro politico nel nostro Paese. Un Centro che, com’è altrettanto ovvio, deve avere l’appoggio decisivo e determinante dei cattolici popolari, democratici e sociali, oggi sostanzialmente ai margini e irrilevanti nella politica italiana”. Lo dice Giorgio Merlo, dirigente nazionale Tempi Nuovi-Popolari uniti.