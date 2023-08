Agosto 22, 2023

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Chi viene dal Pd non deve avere dubbi perché si chiama Centro. Noi non ci siamo mossi, è il Pd che è andato a sinistra. Non siamo noi che siamo andati via è il Pd che ha tradito se stesso scegliendo il grillismo”. Così Matteo Renzi a ‘Gli incontri del principe’.