Centro: Rosato (Az), ‘attuali condizioni non funzionano, veti impediscono di decidere’

13 Settembre 2024

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Le attuali coalizioni così costruite non funzionano perché non riescono a decidere. Il centrodestra, per quanto sia più compatto rispetto al campo largo, registra al proprio interno tanti veti che portano a cancellare dall’agenda politica una grande quantità di temi”. Così Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, ospite a Coffee Break.

“Azione è un partito centrista e come tanti elettori moderati può liberamente scegliere nelle elezioni amministrative e regionali di sostenere uno o l’altro candidato. In Basilicata siamo andati con il centrodestra perché quella di Bardi era una ottima candidatura in grado di offrire una possibilità di rilancio per quella regione, e allo stesso tempo in Emilia Romagna stiamo con il centrosinistra perché De Pascale è un ottimo amministratore, sarà un ottimo presidente, ha scelto di sostenere il rigassificatore e le trivellazioni in Adriatico nonostante i no della sinistra perché sa che sono scelte giuste, è un vero riformista”, ha concluso.