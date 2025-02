Centro: ‘Tempi Nuovi’ sceglie Fabrizia Abbate come nuova Portavoce nazionale

18 Febbraio 2025

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – L’ufficio di presidenza di “Tempi Nuovi” ha chiesto alla professoressa di etica Fabrizia Abbate, voce originale del cattolicesimo democratico, studiosa del pensiero di Paul Ricoeur e Martha C. Nussbaum (è sua la recente pubblicazione “Il futuro della dignità”, Studium, Roma 2024) di assumere la responsabilità di Portavoce nazionale del Movimento. L’affiancherà nell’organizzazione Dalila Nesci, già Sottosegretaria alla Coesione nel governo Draghi.

Dopo aver accolto l’invito, Fabrizia Abbate ha proposto di organizzare per il 3 Aprile prossimo (data di nascita di Alcide De Gasperi) un convegno sull’Europa in vista dell’anniversario della “Dichiarazione Schuman” (9 maggio 1950). Le incisive sollecitazioni del Presidente Mattarella (cui va la nostra piena solidarietà, specialmente in questo momento) per una nuova vitalità ideale e politica dell’Europa, vengono colte come opportunità per una possibile rifondazione, che trovi anche nel contributo dei cristiani l’incentivo necessario.

“Tempi Nuovi”, come membro italiano del Partito Democratico Europeo (Pde), da tempo è fortemente impegnato nella promozione e diffusione di un rinnovata politica d’integrazione, volta a rafforzare il profilo dell’Europa nel mutato contesto internazionale. Il convegno sarà pertanto finalizzato ad attualizzare quel fecondo punto di incontro delle principali culture – la cristiana, la liberale e la socialista – alla base della esperienza sovranazionale europea. È necessario avviare un dialogo con quanti condividono questa prospettiva, oggi messa a dura prova da risorgenti nazionalismi a sfondo radicale. In vista del convegno, sarà d’ausilio senz’altro l’esperienza di Gianluca Susta, già parlamentare a Roma e a Strasburgo nonché autorevole dirigente del Pde, partito ancora oggi guidato da François Bayrou, attuale Presidente del Consiglio francese.