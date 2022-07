Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug (Adnkronos) – “Io come al solito ho messo in campo la mia generosità e quindi ho ridotto di qualche numero” i collegi “spettanti a noi, che vengono dati a noi sulla base dei sondaggi attuali, mentre io come le dicevo spero in questa campagna elettorale di portare Forza Italia dall’11%, intorno al quale è adesso, almeno al 20%”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Zona bianca, su Retequattro.