Centrodestra: da Forlani e Berlusconi a Meloni, a fine mese la tre giorni Dc a Saint Vincent

Ottobre 18, 2023

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – Il ricordo politico di Arnaldo Forlani e Silvio Berlusconi, scomparsi l’estate scorsa a pochi giorni di distanza, guardando al futuro con Giorgia Meloni. Sarà questo il filo conduttore del tradizionale convegno organizzato a Saint Vincent dalla Fondazione Dc-Fiorentino Sullo, quest’anno in programma nella cittadina valdostana venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 ottobre.

Tre giorni di dibattiti, partendo proprio da una tavola rotonda dal titolo “Forlani e la fine della Dc. Berlusconi e la discesa in campo. Cosa avvenne nel 1993?’, arrivando l’ultimo giorno ad un videomessaggio conclusivo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Del resto, spiega Gianfranco Rotoni, presidente della Fondazione presentando l’evento, “Meloni e il Governo non sono democristiani, ma mettono a loro agio i democristiani” e l’appuntamento di Saint Vincent, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, è l’occasione per un “incontro culturale tra il filone del popolarismo e quello del conservatorismo, necessario e dovuto” anche in vista delle prossime elezioni europee.