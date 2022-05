Maggio 31, 2022

Piacenza, 31 mag. (Adnkronos) – “La competizione interna” al centrodestra “a me interessa fino ad un certo punto, a me interessa vincere rispetto agli avversari. Se anche Fratelli d’Italia prendesse un voto in più degli altri e la coalizione nel suo complesso perdesse io non la considererei una vittoria, perchè il mio obiettivo è sempre governare, a Piacenza come a livello nazionale”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, rispondendo ai giornalisti a Piacenza.