Centrodestra: Ronzulli, ‘in parole Berlusconi unica rotta da seguire’

Gennaio 2, 2023

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “Oggi, come trent’anni fa, il progetto del presidente Berlusconi è vivido, chiaro, lungimirante. Oggi, come allora, la visione di un grande contenitore capace di trasformarsi in un moderno partito repubblicano sulle stile di quello statunitense, plurale, cristiano, liberale, guarda ad un assetto bipolare della democrazia come l’unico capace di garantire la stabilità di governo e, con essa, la solida tutela dell’interesse del Paese”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sull’intervista di Berlusconi a Libero.

“In tutti questi anni – prosegue – Forza Italia, guidata dal suo leader, ha lavorato a questo progetto, non solo a parole ma agendo sempre in coerenza con questo obiettivo, guardando più all’interesse della nostra comunità politica che a quello particolare di un singolo partito. L’ha fatto come determinante equilibratore della coalizione, in rappresentanza del centro liberale, garantista, europeista, componente essenziale del Ppe. Le parole del presidente Berlusconi rappresentano l’unica rotta da seguire. Quella che permetterà ad un governo omogeneo, unito e collegiale, di proseguire il suo lavoro per tutta la legislatura per cambiare, migliorare e ammodernare l’Italia”, conclude.