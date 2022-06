Centrodestra: Rotondi, ‘coalizione non esiste’

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “La coalizione di centrodestra non esiste. Non c’è solo Verona, anche a Como la lista di “Verde è Popolare” non è stata apparentata al centrodestra e adesso gridano perché si sono accorti che con i nostri voti il centrodestra andava in ballottaggio. La mia domanda allora è: perché non ce li avete chiesti prima?”. Lo dice il presidente di Verde è Popolare Gianfranco Rotondi a Pescara, aprendo la direzione.

“La verità – spiega Rotondi – è che prima c’era il Re Sole che illuminava tutti, ora il Re Sole dice “fate un po’ voi”. Ma o si elegge un Re o una Regina, o si stabiliscono delle regole e si definisce chi c’è e chi non c’è nella coalizione di centrodestra. Mi sembra che la stagione del “fai da te” andrebbe rapidamente portata a conclusione”.