Centrosinistra: Bettini, ‘sbagliato evocare federatore, Schlein sarebbe in grado’

Gennaio 5, 2024

Roma, 5 gen (Adnkronos) – “L’opposizione democratica è un’alleanza ancora molto disastrata”; “qualche passo in avanti è stato compiuto” ma “il percorso virtuoso è lungo. E tra qualche mese la prova elettorale europea, ultraproporzionale, oggettivamente rischia di non aiutare” . Lo scrive Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, in un intervento pubblicato dall’Espresso

“In questo quadro, invocare un federatore sembra a me prematuro e sbagliato. Romano Prodi, che in ogni occasione tenta di dare un contributo ed è voce preziosa di contenuti e visione, ha risposto affermativamente ad una domanda maliziosa e improvvisa circa la capacità di Elly Schlein di mettere insieme il centrosinistra italiano. Cos’altro doveva e poteva rispondere? Certo che la segretaria del PD sarebbe in grado; per talento e crescente autorevolezza. Lo penso anch’io. Ma, appunto, la domanda è sbagliata”, spiega Bettini.

“Ogni forzatura politicista e personalistica ingelosisce e moltiplica i sospetti. Ognuno si radichi più nel profondo della società, con la propria identità. Con la consapevolezza, tuttavia, che, tra possibili e auspicabili alleati futuri, serve un reciproco sguardo benevolo, un po’ di generosità, il rispetto e la solidarietà di una comune fermezza antifascista. Allo stato attuale, nessuno è in grado di indicare un campo largo e neppure quello giusto. Piuttosto, tutti possono dissodare un campo ancora arido e seminare insieme qualche speranza”, sottolinea Bettini.