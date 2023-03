Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Confronto? Sul merito sempre. Non c’è mai una preclusione ideologica. Questo non un comitato di liberazione nazionale, non ce n’è bisogno per fortuna, ma sapendo che ci sono differenze profonde, è un dovere provarci”. Così Carlo Calenda al congresso della Cgil.