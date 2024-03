Centrosinistra: Conte, ‘non penso M5S oltre 50%, Pd protagonista campo progressista’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “L’intesa con il Pd? Parliamo sempre di alleanze che nascono nei territori, che vengono costruite e nascono in base ai bisogni dei cittadini e delle comunità locali, per questo dico ‘l’Abruzzo agli abruzzesi’, con alleanze coese si possono competere a tutti i livelli, come dimostra Todde in Sardegna”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, incontrando i cittadini a Pescina, in provincia de L’Aquila. Poi sulle prospettive di una intesa organica con il Partito democratico, in vista di scenari di governo dice: “Non penso che arriveremo da soli come M5S oltre il 50%… ritengo che il Pd sia protagonista del campo progressista”.