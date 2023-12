Centrosinistra: Conte, ‘stiamo affinando temi e obiettivi per convergenza seria’

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – “Mi appassiona il lavoro che giorno dopo giorno stiamo facendo come M5S in dialogo con le forze di opposizione per costruire un’alternativa di governo e farci trovare pronti con un progetto alternativo serio, credibile e utile per i cittadini sperando di non trovare troppe macerie e disastri quando verrà questo appuntamento. Mi interessano di più temi e obiettivi che stiamo via via affinando per una convergenza seria”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte ospite di 24 Mattino su Radio 24.