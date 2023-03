Centrosinistra: Fratoianni, ‘basta suicidi, sì a coalizione, lavoriamoci da subito’**

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Sono d’accordo su tutte le cose che ha detto Schlein, altre ne aggiungerò, su cui costruire un’opposizione a questo governo, ma anche l’alternativa a questa destra”. Così Nicola Fratoianni al congresso della Cgil.

“Elly ha detto una cosa per me decisiva: la sconfitta che abbiamo avuto ha avuto il presupposto di non aver saputo saper costruire una coalizione sufficientemente larga. Intanto, dimostriamo di aver imparato la lezioni: basti suicidi politici. Elly ha fatto anche riferimento all’astensione: è vero ad astenersi sono sempre i più deboli. Perchè? Perchè hanno l’impressione che la politica non serva a cambiare la loro condizioni materiale”.

“Salario minimo, scuola, sanità e aggiungo una patrimoniale sui super ricchi che non è una cosa estremista. Questo dobbiamo proporre da domani in Parlamento e nel Paese. Da qui possiamo ricostruire la fiducia”.