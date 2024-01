Centrosinistra: Fratoianni, ‘opposizioni ancora colpevolmente in ordine sparso’

Gennaio 23, 2024

Roma, 23 gen (Adnkronos) – “Abbiamo lanciato qualche mese fa al nostro congresso la proposta di agire in comune come opposizione, mi pare che si continui ad andare colpevolmente in ordine sparso, anche sulle proposte sulle quali c’era convergenza. Tanto più che la convergenza bisogna costruirla anche su altri temi”. Lo dice il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, in un’intervista che appare oggi su Il Manifesto.

“Il dato preoccupante è che la maggioranza costruisce la propria unità attorno al potere mentre opposizione continua ad essere indietro e immatura. La costruzione dell’alternativa non può essere derubricata né rinviata a ultimo momento. Immaginare che la coalizione si faccia alla fine è un errore esiziale”, spiega Fratoianni.

“La destra ha costruito un’idea di società e sulla base di essa ha creato egemonia e consenso ma non ha la maggioranza nel Paese, per questo occorre – conclude il leader di SI – rimotivare al voto le persone e costruire un’alternativa possibile. Noi, con le nostre posizioni, continuiamo a dire agli altri: ‘Se non ora, quando?'”.