Centrosinistra: Fratoianni, ‘Pd, Avs ed M5s cuore di potenziale alternativa’

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Io penso che il Partito democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra innanzitutto siano il cuore di una coalizione potenzialmente alternativa e credo fermamente che si debba lavorare per allargarla ancora. Penso però che per battere la destra servono non solo le forze che si mettono assieme, ma anche programmi ed idee in grado di indicare al Paese un’alternativa credibile”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, nel corso di un’intervista a Cronache di Salerno, a margine della festa di Si nella città campana che ha visto nella prima serata un confronto con il leader dell’M5S, Giuseppe Conte.

“Quella di un’alleanza è una prospettiva necessaria – prosegue l’esponente rossoverde – ma penso che sia opportuno cominciare una discussione, costruire convergenze. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo in modo molto positivo sul salario minimo, la risposta del Paese alla campagna che abbiamo lanciato è una risposta importante: le persone firmano perché sentono l’urgenza di cambiare le politiche, perché in questi anni hanno visto rimanere i salari fermi, mentre tutto il resto correva”. “Ora si deve costruire una convergenza su altri temi. Sono molti, quindi, i punti di convergenza e per noi questo circuito nazionale delle feste di Sinistra italiana è l’occasione in questi giorni di un confronto col Paese, e con le forze politiche di opposizione che sono chiamate a ragionare su questa necessità”, conclude Fratoianni.