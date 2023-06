Giugno 27, 2023

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Non c’era bisogno dell’ennesima prova in Molise per capire che il campo largo non funziona, che l’alleanza con il M5S non è la soluzione”. Lo ha detto Maristella Gelmini, Vicepresidente di Azione, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, con riferimento alle elezioni in Molise.