Centrosinistra: Maraio (Psi) scrive ai leader, ‘incontriamoci, serve patto nazionale di governo’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug (Adnkronos) – “Senza una iniziativa comune di tutte le forze democratiche, riformiste e liberali, le sconfitte possono avere la conseguenza di aprire ad un cambiamento radicale del volto del Paese”. Lo scrive il segretario del Psi Enzo Maraio in un lettera indirizzata a tutti i leader del centrosinistra e pubblicata su ‘Repubblica’ e ‘Unità’.

Nella missiva indirizzata a Schlein, Conte, Renzi, Calenda, Bonelli, Fratoianni, Iervolino, Tabacci e Magi, tra l’altro si legge: “Va stabilito a livello nazionale un perimetro di coalizione, intorno a proposte e valori condivisi” perchè “andare in ordine sparso ha finito per allontanare e disorientare il nostro elettorato, ma anche i nostri amministratori e dirigenti locali. I cittadini hanno preferito, alle nostre ambiguità, chi, come la destra, si rivolgeva a loro con una voce sola”.

“Non ci siamo mai incontrati e l’urgenza del momento richiede un confronto” e “dobbiamo cambiare rotta con un patto nazionale che ci veda uniti sui temi per tornare al governo del Paese”, dice tra l’altro Maraio.