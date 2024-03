Centrosinistra: Meloni, ‘sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo’

Marzo 5, 2024

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Noi del centrodestra “stiamo insieme per scelta, non per interesse”, dice Giorgia Meloni durante il comizio per le regionali a Pescara. “In questa campagna elettorale – prosegue la leader di Fdi – ho visto cose incredibili, Conte che diceva che non era alleato con Renzi, Renzi che diceva che non è alleato con Conte. Sono tutti alleati ma si vergognano a dirlo”. Meloni poi ricorda che quest’anno “il centrodestra compie 30 anni: governiamo insieme la nazione e molte regioni e lo facciamo perché la nostra visione di fondo è compatibile”, sottolinea.