Centrosinistra: Picierno, ‘M5S allergico ad alleanze progressiste’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Il M5S è nato con l’allergia alle alleanze democratiche e progressiste. Dopo l’esperienza di governo si immaginava una crescita, dall’età adolescenziale a quella adulta. Evidentemente eravamo troppo ottimisti. Il Pd ha l’ambizione di essere la forza di cambiamento di cui ha bisogno il Paese. È stato così sempre, lo è anche oggi e anche per questo la nostra segretaria Elly Schlein ha il pieno mandato per creare una coalizione forte e plurale”. Lo ha detto Pina Picierno in un’intervista al ‘Corriere della Sera’