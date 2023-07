Centrosinistra: Schlein, ‘bene appello unità Psi, basta polemiche e lavoriamo a alternativa’**

Luglio 22, 2023

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Ho visto l’appello che ci hai rivolto, io do il mio contributo e riconfermo la piena disponibilità al confronto anche con le altre forze di opposizione su una visione condivisa del Paese per preparare le nuove sfide e sottoscrivo, non indugiamo. Non rispondo mai alle polemiche tra di noi forze di opposizione, la nostra gente non ci capisce. Sarebbe irresponsabile continuare sulla strada delle divisioni che pure esistono tra di noi anzichè cucire una visione comune del Paese su cui costruire una alternativa alle destre”. Lo ha detto Elly Schlein intervendo agli Stati generali del socialismo e rivolgendosi al segretario del Psi Enzo Maraio.