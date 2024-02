Centrosinistra: Schlein e Conte insieme ma distanti al film ‘Palazzina Laf’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – Siedono entrambi in prima fila ma uno nella platea di destra e l’altra nella platea di sinistra, separati da un corridoio. Giuseppe Conte ed Elly Schlein restano sulle proprie posizioni anche quando i posti attorno a loro si liberano, un po’ la solitudine dei numeri primi, verrebbe da dire. L’occasione è la proiezione del film di Michele Riondino “Palazzina Laf”, nella sala capitolare del Senato: il leader del M5S arrivato con una mezz’ora di ritardo, la segretaria del Pd a film praticamente finito.

I due ascoltano il dibattito sull’ex Ilva di Taranto e incassano le aspre parole di Riondino: “Non voglio trasformare questo momento in una mattinata politica – dice il regista dal tavolo dei relatori – altrimenti dovrei dire quanto sono deluso, come cittadino, di essere stato sedotto e abbandonato dal M5S, deriso dal Pd per i decreti salvavita, e ignorato dal governo di destra”. Par condicio. La segretaria del Pd ascolta parte del dibattito ma poi lascia la sala prima della fine: alle 12.30 deve partecipare a un’altra conferenza stampa sul Ponte di Messina, lì vicino al Pantheon, dove sono presenti altri leader del fronte progressista ma non Conte. Schlein saluta prima i grillini Roberto Fico e Mario Turco, poi prima di uscire si ferma a salutare il leader M5S, che resterà ad ascoltare il dibattito. Stretta di mano e due baci sulle guance, e via.