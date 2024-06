Centrosinistra: Schlein, ‘io federatrice? Prima di nomi, progetto per Paese’**

10 Giugno 2024

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo in campo e siamo la prima forza di opposizione nel Paese. Prima ancora dei nomi però quello che va messo a terra è un progetto per il paese. Come? Sui temi”. Così Elly Schlein a Il cavallo e la torre su Rai3 a chi le chiede se lei sarà la federatrice del centrosinistra.