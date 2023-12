Centrosinistra: Sensi, ‘Picierno? Ci vuole pazienza a non rispondere a M5S, tanta’

Dicembre 19, 2023

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Cara Pina Picierno ci vuole pazienza. Tanta. Per non rispondere a chi ti richiama dal suo improbabile panchetto ai ‘veri valori progressisti’ e ti accusa per la tua posizione adamantina sull’Ucraina, e dalla prima ora (come il Pd peraltro). Medaglie”. Così Filippo Sensi del Pd su twitter sulla nota M5S su Picierno.