Cercapersone e walkie talkie esplosi, Libano nel panico: la reazione della popolazione

20 Settembre 2024

Beirut, 20 set. (Adnkronos) – Una psicosi collettiva sta dilagando in Libano dopo le due ondate di attacchi contro Hezbollah con walkie talkie e cercapersone esplosivi che hanno causato decine di morti e migliaia di feriti. L’operazione non rivendicata, ma che in molti hanno attribuito al Mossad, ha anche provocato danni gravissimi agli occhi di molti sopravvissuti, tra cui l’ambasciatore iraniano a Beirut, Mojtaba Amani. Gli ospedali sono saturi e il Paese – già da tempo alle prese con una devastante crisi economica e politica – è in preda al panico.

I civili sono terrorizzati dal fatto che dispositivi di uso quotidiano possano esplodere in qualsiasi momento. E le voci girano ormai senza alcun freno causando ancora più caos. “Si dice che potrebbero esplodere i pannelli solari, le batterie, i frigoriferi, qualsiasi cosa”, ha scritto il giornalista Hassan Harfoush sul Daily Mail. “Ho persino detto ai miei genitori di prendere un estintore, nel caso in cui qualcosa esplodesse in casa”, ha aggiunto Harfoush che ha descritto le scene dell’orrore – con corpi e volti dilaniati – a cui si è assistito negli ultimi giorni.

I libanesi, scrive la stampa locale, hanno iniziato ad adottare misure drastiche per proteggersi, spegnendo i cellulari, gettando via i dispositivi elettronici e strappando le batterie dai walkie-talkie per il timore che possano essere stati manomessi con esplosivi. In alcuni casi, le persone hanno staccato gli elettrodomestici, persino spento i router wi-fi. Intanto una fonte dell’intelligence statunitense ha rivelato ad Abc News che l’operazione per fabbricare i device esplosi era stata pianificata da almeno 15 anni, coinvolgendo società fittizie.

Una delle principali conseguenze a lungo termine di quanto accaduto sarà che Hezbollah “ora dovrà condurre una caccia alle streghe all’interno dell’organizzazione”, ha commentato a Sky News il ricercatore su terrorismo e politica mediorientale, Magnus Norell, evidenziando come la “vittoria tattica per Israele” sia stata “l’interruzione dei sistemi di comunicazione di Hezbollah in un colpo solo”.

Ma i nervi dei libanesi sono messi a dura prova anche dal rischio concreto che le esplosioni dei walkie talkie e dei cercapersone siano, come molti osservatori sostengono, il preludio a un’operazione militare su larga scala dello Stato ebraico contro Hezbollah. Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha parlato di una “nuova fase” della guerra, il cui baricentro si sposterà inevitabilmente da Gaza verso il confine nord con il Libano. Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel suo atteso intervento ieri ha definito l’operazione di Israele “un’operazione di guerra”.

La tensione è altissima. Aerei militari israeliani hanno sorvolato Beirut, a bassa quota e a velocità superiori di quella del suono, mentre Nasrallah teneva il suo discorso. Negli stessi minuti Hezbollah ha colpito almeno quattro nel nord dello Stato ebraico. Nella notte, poi, c’è stato uno dei più intensi attacchi israeliani nel sud del Libano dal 7 ottobre. L’agenzia libanese Nna sostiene che siano stati condotti 52 raid e le Idf hanno comunicato di aver colpito 100 lanciatori di razzi.

L’escalation sembra davvero un passo, ma nella comunità internazionale si ritiene ci sia ancora una finestra di opportunità per risolvere la crisi pacificamente. “Abbiamo parlato a lungo di ciò che accade in Medio Oriente, con grande preoccupazione, ma anche convinti che ci possa ancora essere lo spazio per iniziative diplomatiche”, ha dichiarato ieri sera a Parigi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della riunione del formato Quint – con i rappresentanti di Usa, Germania, Francia e Gb – incentrata sulla crisi in Medio Oriente. “Una strada diplomatica esiste”, ha confermato il presidente francese, Emmanuel Macron, rivolgendosi ai libanesi e sottolineando che “la guerra non è inevitabile”.

Mosca, invece, ha messo in guardia dagli “effetti catastrofici” dell’attacco che ha falcidiato Hezbollah, dicendosi “profondamente preoccupata dai pericolosi sviluppi” in Libano. “Siamo convinti che l’avvio di una operazione militare su vasta scala in Libano avrebbe le conseguenze più distruttive per la sicurezza dell’intero Medio Oriente. E’ necessario evitare tale scenario catastrofico”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

Dall’Iran – che non dimentica anche l’uccisione a luglio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh – è arrivata invece l’ennesima minaccia di rappresaglia contro Israele, stavolta attraverso il potente capo dei Guardiani della Rivoluzione. Israele riceverà una “risposta terribile” per i suoi attacchi contro Hezbollah, ha tuonato Hossein Salami, denunciando “il crimine atroce commesso dal regime sionista a causa della sua disperazione e dei suoi fallimenti”.