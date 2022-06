Cgil: Art.1 domani in piazza, ‘piattaforma condivisibile’

Giugno 17, 2022

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – “Articolo Uno sarà in piazza del Popolo domani mattina assieme alla Cgil. Una nostra delegazione parteciperà alla manifestazione che apre il Congresso nazionale della Cgil su una piattaforma che esprime posizioni molto condivisibili e che sono alla base di un lavoro comune svolto in questi anni”. Così Piero Latino, responsabile nazionale Lavoro di Articolo Uno.

“L’impegno per la pace, la lotta per i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, le battaglie per la giustizia sociale e la democrazia sono nel dna di Articolo Uno. Siamo convinti che che sia necessaria una grande forza politica capace di rappresentare il lavoro e di portare le ragioni e le speranze di milioni di cittadini nelle istituzioni democratiche per trasformare la società e renderla più giusta e più unita e più democratica”.