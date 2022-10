Cgil: Bombardieri, ‘su antifascismo sindacati uniti, non ci faremo intimidire’

Ottobre 9, 2022

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – “Cgil, Cisl e Uil, anche se a volte hanno diversità di vedute, hanno contribuito in questo Paese a sconfiggere il terrorismo, combattono la mafia insieme e sui grandi principi come quello dell’antifascismo non saranno mai divisi, saranno sempre insieme. Chi attacca una qualsiasi sede di Cgil, Cisl e Uil attacca tutto il sindacato confederale italiano, è bene che questo lo sappiano: non ci faremo intimidire, impaurire. Potranno aumentare le scorte, ma non riusciranno a farci cambiare idea”. Lo afferma il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri alla tavola rotonda della Cgil a un anno esatto dall’attacco alla sede romana.