Cgil: domani Schlein in piazza con delegazione Pd

Ottobre 6, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – Domani, sabato 7 ottobre, una delegazione del Partito democratico guidata dalla segretaria nazionale Elly Schlein parteciperà a Roma alla manifestazione organizzata dalla Cgil e da oltre centro tra organizzazioni e associazioni della società civile, ‘La via maestra, insieme per la Costituzione’. Si legge in una nota.

Oltre a Elly Schlein saranno presenti Marta Bonafoni, Annalisa Corrado, Alfredo D’Attorre, Cecilia D’Elia, Michele Fina, Marco Furfaro, Peppe Provenzano, Marco Sarracino, Marina Sereni, della Segreteria nazionale del Pd; la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga con le deputate e i deputati Laura Boldrini, Gianni Cuperlo, Chiara Gribaudo, Andrea Orlando, Rachele Scarpa, Arturo Scotto, Roberto Speranza; il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia con la senatrice Susanna Camusso e i senatori Antonio Nicita e Walter Verini; l’eurodeputata del Pd Beatrice Covassi.

La delegazione si riunirà a Piazzale dei Partigiani alle 13.30. La segretaria Elly Schlein raggiungerà il corteo intorno alle 14.45.