Cgil: Foti, ‘intervento Meloni è pagina storica’

Marzo 18, 2023

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “L’intervento del presidente Meloni all’evento della Cgil é una pagina storica. Quando si rappresenta il governo bisogna cercare di trovare il minimo comune denominatore per avviare un dialogo come ha fatto il premier”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti ospite della trasmissione della Rai, Agorà

“Dialogo non vuol dire compromesso e il Presidente ha fatto un intervento coraggioso, senza cedere su temi a lei cari come reddito di cittadinanza e salario minimo. Da quando governa la Nazione ha avuto 20 incontri coi sindacati, che significa un’attenzione verso il mondo del lavoro non indifferente”.