Cgil: Meloni, ‘inaccettabile assalto a sede, facciamo fronte comune contro violenze’ (2)

Marzo 17, 2023

(Adnkronos) – Per questo, “credo che sia necessario che tutte le forze politiche, sindacati e corpi intermedi combattano insieme contro questa deriva, senza eccezioni e tentennamenti”. Nel suo intervento, Meloni ricorda non a caso Marco Biagi: “fra due giorni ricorre l’anniversario dell’assassinio da parte delle Br, un uomo che ha pagato con la vita il suo contributo per riformare il mondo del lavoro, nello stesso agone in cui tutti voi siete impegnati. Lo dico qui perché il sindacato è sempre stato impegnato nella lotta al terrorismo”, riconosce il premier.