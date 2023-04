Champions, Benfica-Inter 0-2: gol di Barella e Lukaku

Aprile 11, 2023

(Adnkronos) – L’Inter vince 2-0 sul campo del Benfica nell’andata dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri passano a Lisbona con i gol di Barella e Lukaku, ipotecando la qualificazione alla semifinale. Tra 8 giorni, a Milano, la gara di ritorno: la squadra allenata da Inzaghi potrebbe anche permettersi una sconfitta casalinga di misura.

LA PARTITA – L’Inter prova a tenere alto il pressing per ostacolare il possesso di palla dei padroni di casa. I nerazzurri spingono con Dimarco e azzannano con Barella: al 9′ arrivano due cross per la testa di Dzeko, che riesce solo a sfiorare il pallone e le potenziali chance sfumano.

Il Benfica entra progressivamente in partita. Florentino prova a scaldare lo stadio Da Luz con un destro da 25 metri, ma la mira è abbondantemente sbagliata. Al 15′ un intervento errato di Dimarco diventa un assist per Rafa Silva: destro immediato, Onana respinge da pallavolista. Al 19′ la difesa dell’Inter balla ancora, Joao Mario – ex di turno – cerca il jolly con un ambizioso diagonale al volo da destra: palla larga. L’Inter batte un colpo al 25′ con Acerbis. Il difensore da 35 metri spara di sinistro, il siluro finisce alto di poco.

Il Benfica fa la partita ma l’Inter non concede occasioni reali ai padroni di casa. Anzi, al 33′ i nerazzurri avrebbero una potenziale chance per pungere. Il Benfica regala palla a Lautaro che potrebbe imbucare per Dzeko, solissimo: l’argentino spreca tutto con un tocco moscio e i portoghesi si salvano. Il finale di frazione è a tinte nerazzurre. Un’ottima azione corale, ispirata da Barella e rifinita da Dimarco, consegna a Lautaro un pallone invitante: l’argentino ‘liscia’, l’occasione sfuma.

L’Inter fa centro in avvio di ripresa al 51′. Bastoni sfonda a sinistra e pennella un cross perfetto, Barella è puntuale all’appuntamento sul secondo palo: colpo di testa a incrociare, palla all’angolino e 0-1. Il Benfica reagisce e si riversa nell’area avversaria: Onana se la cava al 56′ in una mischia furibonda, in cui Bastoni usa le maniere forti per arginare Ramos.

La pressione del Benfica è costante, l’Inter soffre ma non rinuncia a pungere quando ha l’opportunità. Al 66′ Mkhtaryan, innescato dal neoentrato Correa, prova a superare Vlachodimos che chiude bene in uscita. Al 73′ tentativo di Barella da fuori: palla larga. Al 77′ doppia occasione colossale per Dumfries: Vlachodimos respinge il colpo di testa, Morato rimedia sul tap-in. L’azione continua, Dumfries rimette il pallone in mezzo e Joao Mario – come evidenzia il Var – devia il cross con un braccio. Rigore, Lukaku non sbaglia: 0-2 all’83’. Onana chiude la porta nerazzurra nel finale, l’Inter ha un piede e mezzo in semifinale.