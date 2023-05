Champions, Inzaghi: “Milan-Inter domani non è un derby, è il derby”

Maggio 9, 2023

Milano, 9 mag. – (Adnkronos) – “Sappiamo che domani non è un derby, è il derby. Sappiamo quanta importanza abbia per noi e per la città, per i tifosi. La posta in palio è altissima. Cercheremo di fare un grandissimo match”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al microfono di Sky Sport, alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League contro il Milan.

“Perdere non sarebbe un fallimento anche se sappiamo l’importanza di questa gara. Non ci nascondiamo, sappiamo cosa voglia dire andare in finale. Ci vogliono cuore e testa, noi siamo concentrati. Per quanto riguarda il cuore, non ho dubbi che l’avremo. Sulla testa, dovremo essere bravi a superare gli imprevisti”, aggiunge.

“Sono tranquillo per le scelte, abbiamo tanti impegni ravvicinati e sappiamo che gli ultimi allenamenti possono aiutare”, dice. Il Milan potrebbe essere costretto a rinunciare all’infortunato Leao: “Sappiamo il suo valore ma penso che sia che ci sia o meno prenderemo qualche accorgimento ma non stravolgeremo la nostra partita in base alla sua presenza in campo”.