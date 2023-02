Champions, Milan-Tottenham 1-0 in andata ottavi di finale

Febbraio 14, 2023

(Adnkronos) – Il Milan batte il Tottenham per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri si impongono sulla squadra allenata da Conte grazie al gol di Brahim Diaz. La gara di ritorno si giocherà a Londra il prossimo 8 marzo.

LA PARTITA – Il Milan sblocca il risultato al 7′. Theo Hernandez vince il duello aereo con Romero, sfonda a sinistra e calcia. Forster respinge in qualche modo, poi para miracolosamente sul tap-in di Brahim Diaz ma non può opporsi al colpo di testa dello spagnolo, che si tuffa nella porta spingendo il pallone in rete: 1-0 rossonero. Il vantaggio immediato consente alla squadra di Pioli di impostare una gara accorta a protezione dell’inedita coppia difensiva Thiaw-Kjaer. Il Milan controlla e chiude gli spazi, il Tottenham non trova varchi con una manovra laboriosa. Gli inglesi si fanno vivi dalle parti di Tatarusanu solo nel finale di frazione: le azioni potenzialmente pericolose, però, vengono cancellate da un paio di segnalazioni di fuorigioco.

Il copione non cambia in avvio di ripresa. Il Milan gestisce il pallone cercando di accendere Leao. Il Tottenham fatica a far arrivare palloni giocabili dalle parti di Kane e Son. Gli Spurs alzano il baricentro e si insediano nella metà campo avversaria. Conte getta nella mischia anche Richarlison e chiude con un assetto ancora più offensivo. Tatarusanu, però, non viene praticamente mai chiamato in causa. E’ il Milan, dall’altra parte, a sprecare due colossali occasioni nel giro di un minuto tra il 78′ e il 79′. Il neoentrato De Ketelaere, liberato da Giroud, da 5 metri non inquadra la porta di testa. Subito dopo è Thiaw, su cross di Leao, a fallire la chance con un colpo di testa fuori di un soffio.