Chef Rubio aggredito, si indaga per lesioni aggravate da odio razziale

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – E’ la procura di Roma a indagare sull’aggressione ai danni di Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, avvenuta lo scorso 15 maggio fuori dalla sua abitazione a Frascati, vicino a Roma. I pm di piazzale Clodio nel fascicolo aperto, al momento contro ignoti, procedono per il reato di lesioni aggravate dall’odio razziale.

Chef Rubio, noto per le posizioni pro-Palestina, aveva denunciato i fatti pubblicando un video su X in cui mostrava le ferite e la testa sanguinante. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia presentata da Rubini alla Digos che indaga per individuare gli autori del pestaggio.