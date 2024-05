Chico Forti: Colosimo, ‘ritorno in Italia bellissima notizia che da risposte su rapporti internazionali’

18 Maggio 2024

Palermo, 18 mag. (Adnkronos) – “Il ritorno di Chico Forti in Italia è una bellissima notizia che da risposte rispetto ad alcuni rapporti internazionali che, non solo su Chico Forti, ma sulla criminalità organizzata dobbiamo tenere in piedi e rinsaldare. Cosa che la Dna sta facendo molto bene”. A dirlo, da Palermo, è la Presidente della Commissione nazionale antimafia Chiara Colosimo parlando del rientro in Italia di Chico Forti.