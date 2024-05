Chico Forti: Renzi, ‘contento rientro ma con ritorno Marò rimasi a Palazzo Chigi’

20 Maggio 2024

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Io sono contento del rientro di” Chico Forti, “un italiano e penso che si debbano ringraziare le istituzioni. Ma ho trovato lo stile della premier molto poco istituzionale. Sembrava volesse fare campagna elettorale, sbaglio? Quando sono tornati i Marò, che noi abbiamo riportato a casa, io sono rimasto a Palazzo Chigi, non sono andato a fare gli show perché secondo me c’è una bella differenza tra influencer e statisti. A me sembra che Meloni sia ossessionata dalla comunicazione: comunica bene, governa male. Ma l’opposizione anziché insistere su fascismo e censura dovrebbe preoccuparsi di tasse e stipendi”. Lo scrive Matteo Renzi sulla Enews.