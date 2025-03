Chiesa: Abbate (Tempi nuovi), ‘ricordiamo mons. Romero, sua lezione ancora attuale’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Il 24 marzo 1980 l’Arcivescovo di San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, veniva assassinato in cattedrale mentre celebrava la messa. Il crimine fu attribuito agli squadroni della morte agli ordini dei militari al potere. Amato come pastore dei poveri e uomo di pace, Papa Francesco lo ha proclamato santo nel 2018. “Quella di Oscar Romero – dichiara Fabrizia Abbate, Portavoce nazionale di “Tempi Nuovi” – è una lezione quanto mai viva anche nella nostra attualità. Ci chiama ad assumere il “peso” delle idee: prima ancora di essere una testimonianza della dignità umana, e prima ancora di trasformarsi in un’immagine di Santità, Romero ci mostra come il coraggio di una visione riesca a diventare azione”. In omaggio alla sua memoria, una delegazione di “Tempi Nuovi” si recherà domani – giorno della triste ricorrenza – al Giardino El Salvador (Eur) dove gli è stato eretto un monumento l’anno della elevazione agli onori dell’altare.