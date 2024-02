Chieti: maxi sequestro di prodotti pericolosi e dannosi per salute pubblica

Febbraio 7, 2024

Chieti, 7 feb. (Adnkronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Chieti, in attuazione di un piano mirato al contrasto e alla commercializzazione di prodotti nocivi per la salute del consumatore, ha sequestrato oltre 1.500 prodotti non conformi alle normative imposte dall’Unione Europea. Sequestrati cosmetici, giocattoli, articoli sportivi e apparecchi elettrici in un’attività commerciale di Chieti, risultati privi dei requisiti di conformità e sicurezza. Nella lista anche ingredienti di alcuni articoli destinati alla cura della persona, del composto chimico Lilial (un’aldeide aromatica di sintesi denominata butylphenyl methylpropional) ritenuto reprotossico – ossia dannoso per il sistema riproduttivo e per la salute del feto. A conclusione dell’ispezione delle fiamme gialle, il titolare dell’esercizio veniva segnalato per detenzione e commercializzazione di prodotti cosmetici dannosi per la salute umana che prevede la reclusione da 1 a 5 anni e una multa non inferiore a 1.000 euro e alla Camera di Commercio per l’adozione della sanzione amministrativa stabilita da 516 a 25.823 euro.

Il Comandante Provinciale di Chieti – Colonnello Michele Iadarola – ha evidenziato come questi risultati di servizio confermino l’elevato e costante livello di attenzione della Guardia di Finanza nel contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, garantendo la tutela della salute dei consumatori nel contesto di un mercato legalmente competitivo ed esente da pratiche che esasperano il concetto del prezzo basso, massimo profitto.