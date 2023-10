Cial e Coca-Cola: in estate raccolte 330mila lattine

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – Numeri da record per l’iniziativa congiunta promossa nel corso dell’estate 2023 da Cial-Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e da Coca-Cola nell’ambito del progetto internazionale di sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’), progetto che ad oggi coinvolge 19 Paesi europei più il Brasile. Obiettivo: stimolare la raccolta e l’avvio a riciclo delle lattine per bevande in alluminio in contesti ‘on the go’ e fuori casa.

Grazie alla collaborazione fra Cial e Coca-Cola, in occasione di 25 grandi eventi che hanno caratterizzato il palinsesto musicale dei mesi scorsi a Milano (I-Days Milano Coca-Cola 2023, Coca-Cola Pizza Village, Milano Summer Festival), a Firenze (Firenze Rocks) e durante i concerti del tour dei Pinguini Tattici Nucleari sono state raccolte 330mila lattine.

Negli spazi e durante i giorni delle singole manifestazioni, circa 40 giovani ambasciatori del progetto, dotati di appositi zaini contenitori, si sono attivati per incoraggiare il pubblico a mantenere puliti gli spazi della manifestazione e per recuperare le lattine consumate dagli spettatori. Il successo dell’iniziativa è stato ottenuto anche grazie alla cooperazione con gli operatori di Alia Firenze e di Amsa Milano (le società che a livello territoriale si occupano della gestione dei rifiuti urbani), con cui erano stati preventivamente stipulati appositi accordi.

Spazio anche alla creatività. All’ingresso di ogni concerto una coloratissima installazione pop-up (realizzata con oltre 2mila lattine per bevande, accostate l’una all’altra) ha accolto il pubblico dando a tutti un simbolico benvenuto. E spazio anche ad un quiz: indovinare il numero esatto di lattine pressate contenute in una balla. In palio la Ricicletta di Cial (city bike realizzata con l’equivalente di 800 lattine per bevande).

Non solo. Questa estate, Cial e Coca-Cola, insieme, sono stati protagonisti anche di una speciale raccolta delle lattine per bevande avvenuta in 100 lidi balneari di 18 Comuni calabresi, tutti situati in area protette dall’Ente Parchi Marini della Regione, con il quale Cial e Coca-Cola collaborano dal 2021 in diversi progetti legati alla sostenibilità e alla tutela dei litorali. Ogni anno, sempre sotto l’egida del progetto ‘Ogni Lattina Vale’ vengono recuperate e riciclate circa 150mila lattine.

‘Ogni lattina vale’ nasce con l’intento di rafforzare la raccolta differenziata dell’alluminio che, in Italia, è attiva nell’85% dei Comuni italiani, con il coinvolgimento di circa 47 milioni di cittadini, e che rappresenta un fiore all’occhiello per il nostro Paese dato che, secondo i risultati del 2022, abbiamo riciclato ben il 73,6% dei contenitori in alluminio immessi sul mercato. Percentuale che sale fino al 91,6% se parliamo di lattine per bevande. L’efficienza e l’efficacia del sistema italiano di raccolta differenziata e riciclo è evidente se consideriamo che il tasso di riciclo per le lattine in alluminio per bevande, appunto il 91,6%, non solo è in linea con quello dei Paesi i cui sistemi sono basati sul deposito cauzionale ma è di gran lunga superiore al tasso medio di riciclo europeo del 73%.