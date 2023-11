Cibo: Fontana, ‘orgogliosi di volontari e di chi dona per aiutare chi è in difficoltà’

Novembre 18, 2023

Roma, 18 nov (Adnkronos) – “Nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, desidero rivolgere un plauso e un sentito ringraziamento alla Fondazione del Banco Alimentare, alle organizzazioni coinvolte, ai volontari impegnati in tutto il territorio nazionale e soprattutto alle tante persone che, con spirito di generosità e altruismo, donano quanto possono per aiutare chi è più in difficoltà. Questa è la parte sana e bella del nostro Paese, una comunità di cui essere orgogliosi”. Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.