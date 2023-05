Cicciomessere: Della Vedova, ‘è stato un coraggioso innovatore’

Maggio 26, 2023

Roma, 26 mag (Adnkronos) – “Quando ho iniziato la mia avventura politica romana, una della persone con cui più ho condiviso passione e discussione politica è stato Cicciomessere. Roberto è stato un innovatore intelligente e coraggioso. Lo conoscevo radiofonicamente come colui che aveva lottato in modo decisivo per l’obiezione di coscienza, colui che aveva contribuito con altri a portare la voce del parlamento sulle onde di radio radicale”. Lo scrive su Facebook Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa.

“Lo incontrai quando il suo impegno era assorbito dallo sviluppo di Agorà Telematica, una esperienza innovativa e pionieristica nella nascente stagione di Internet in Italia. Lo stesso impegno e la stessa passione politica totalizzante lo hanno poi portato ad occuparsi con efficacia di lavoro e welfare, con la capacità di coniugare l’analisi statistica con la visione, le politiche con la politica. Ha regalato a molti ore ed ore di racconti e discussione politica improntata alla ruvida intransigenza e sincerità: generoso politicamente come lo è stato sul piano personale. Liberale, laico, libertario…..radicale. Grazie Roberto, la terra ti sia lieve”, conclude Della Vedova.