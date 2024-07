Ciclismo: addio a 99 anni a Raphael Geminiani, compagno di Fausto Coppi

5 Luglio 2024

Parigi, 5 lug. (Adnkronos) – Il mondo del ciclismo è in lutto per la scomparsa a 99 anni di Raphaël Geminiani, era la più vecchia maglia rosa vivente. Nel giugno del 2025 avrebbe compiuto 100 anni. La ricchezza della sua carriera non si riflette solo nei suoi record, Maglia rosa nel 1955 e Maglia gialla nel 1958, ma è stato soprattutto rivale poi alleato di Louison Bobet oltre che compagno di squadra di Fausto Coppi, poi storico direttore sportivo di Jacques Anquetil e quello di Eddy Merckx alla fine la sua carriera. Geminiani ha vinto 7 tappe al Tour de France, è stato Campione di Francia nel 1953 ed è stato miglior scalatore del Tour nel 1951. Sarebbe dovuto morire nel 1960 ma si salvò dalla malaria in quel maledetto tour in Africa fatale al Campionissimo Coppi.