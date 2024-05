Ciclismo: cambia il percorso della 16/a tappa, salta la Cima Coppi a causa del maltempo

21 Maggio 2024

Livigno, 21 mag. – (Adnkronos) – “La situazione è quella che vedete, c’è la neve e di conseguenza non si può fare lo Stelvio. Ci sarà una vera partenza dopo la discesa da Prato allo Stelvio. Purtroppo il clima in montagna non si può mai conoscere esattamente fino alla fine”. Con queste parole Mauro Vegni, direttore del Giro d’Italia, ufficializza il cambio di percorso della 16/a tappa della Corsa Rosa. Oggi ci sarebbe dovuta essere la Cima Coppi, l’Umbrail Pass, ma le condizioni meteorologiche con pioggia e neve hanno indotto gli organizzatori ad accorciare il percorso.

I corridori lasceranno Livigno in bici e arriveranno in Svizzera attraverso il tunnel La Schera, si cambieranno nelle gallerie lungo il percorso e saliranno così sulle ammiraglie per trasferirsi in auto a Prato allo Stelvio dove, alle 14, ci sarà la vera partenza della tappa. L’arrivo sarà, come previsto a Santa Cristina di Val Gardena.

“In commissione però avevamo già elaborato tre soluzioni da verificare stamattina a seconda delle condizioni e abbiamo optato per la terza da Prato allo Stelvio. Ci voleva un giusto compromesso tra esigenze nostre, dei corridori e di tutte le altre componenti come i Comuni che hanno investito”, aggiunge Vegni.