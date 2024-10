Ciclismo: campione sloveno Pogacar rinnova contratto fino al 2030 con Uae Team Emirates**

24 Ottobre 2024

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Il grande ciclista sloveno Tadej Pogacar ha rinnovato il suo contratto a lungo termine con l’Uae Team Emirates di sei anni fino al 2030. Pogacar, 26 anni, è nel team dal 2019 e ha avuto un’altra stagione spettacolare quest’anno quando è diventato solo il terzo ciclista a vincere la Tripla Corona di Giro d’Italia, Tour de France e titolo mondiale in un solo anno. In totale, ha ottenuto un record stagionale di 25 vittorie in 58 giorni di gara nel 2024.

“Questo team è la mia casa ormai da cinque anni e non riesco davvero a immaginarmi da nessun’altra parte. I momenti migliori della mia carriera sono arrivati ​​all’Uae Team Emirates e questo è una testimonianza di tutto lo staff, la dirigenza, i compagni di squadra e i partner che mi consentono di esibirmi al massimo livello”, ha affermato Pogacar in una dichiarazione del team. “Sono davvero emozionato per il futuro. Questa squadra mi offre le migliori possibilità di lottare per la vittoria ed è esattamente ciò che cerco di fare”.

Il direttore della squadra Mauro Gianetti ha nominato Pogacar “il miglior ciclista del mondo”. “Tadej è entrato a far parte della squadra quando aveva 20 anni e lo abbiamo visto sbocciare in un Giro d’Italia, un Tour de France e un Campionato del Mondo questa stagione. Il suo talento è chiaro a tutti, ma è anche uno dei ciclisti più laboriosi e dedicati del gruppo”, ha detto.