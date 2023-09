Ciclismo: Europei, Ganna guida gli azzurri a Drenthe

Settembre 18, 2023

Roma, 18 set. – (Adnkronos) – Scatterà tra meno di 48 ore la nona edizione dei Campionati Europei Strada, che si svolgerà nei Paesi Bassi, a Drenthe dal 20 al 24 settembre. Per cinque giorni la provincia olandese accoglierà gli oltre 850 partecipanti provenienti da 40 nazioni; 14 i titoli in palio. Diramate le convocazioni delle Nazionali italiane che prenderanno parte all’evento. L’appuntamento europeo arriva al termine di una stagione in cui sono stati tanti i corridori a mettersi in luce ma anche impegnativa e, in alcuni casi, contrassegnata da infortuni, che hanno costretto a rinunciare ad alcune pedine fondamentali, come il campione del mondo a cronometro Lorenzo Milesi e del campione italiano Bryan Olivo, che non saranno al via tra gli U23.

Nella prova in linea Elite ai nastri di partenza ci sarà Filippo Ganna, che per questo evento concentrerà le sue energie sulla strada. Accanto a lui, a guidare un gruppo di corridori esperti, Matteo Trentin ed Elia Viviani. Per gli Under 23, invece, si correrà con il doppio impegno di onorare l’europeo e di confermare la leadership in Coppa delle Nazioni, conquistata grazie alle ottime prestazioni nel Tour de l’Avenir. Sarà possibile vedere le gare in diretta televisiva su RaiSport HD e sui canali di Eurosport, la diretta streaming sarà invece fornita da RaiPlay, SkyGo, Now TV e DAZN.

“È un gruppo composto da tanti elementi di esperienza, ognuno con un ruolo importante e ben definito, e correrà con l’intento di supportare i nostri due punti di riferimento, Filippo Ganna e Matteo Trentin -dice il ct Daniele Bennati-. E’ con noi anche Elia Viviani, un grandissimo campione sia su pista che su strada e che sta vivendo una trasformazione particolare della sua carriera. La sua presenza è fondamentale: è un uomo squadra ed un grande regista. Per la squadra è un enorme valore aggiunto”. Questi i convocati: Filippo Ganna – Ineos Grenadiers; Edoardo Affini – Team Jumbo-Visma; Matteo Trentin – UAE Team Emirates; Elia Viviani – Ineos Grenadiers; Luca Mozzato – Team Arkéa-Samsic; Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious; Matteo Sobrero – Team Jayco AlUla; Mattia Cattaneo – Soudal Quick-Step.