Febbraio 9, 2023

Grenchen, 9 feb. – (Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’argento nell’inseguimento femminile ai campionati europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Grenchen in Svizzera. Il quartetto azzurro composto da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini si arrendono in finale alle britanniche, vincitrici in 4’13″890.